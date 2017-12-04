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08:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 17-летний парень устроил поножовщину на автомойке

35-летний житель Тогучина доставлен в больницу с ранениями.

Преступление было совершено ночью в помещении автомойки на улице Кирова. Установлено, что 17-летний парень, ранее не судимый, после совместного распития алкоголя и последующей ссоры с 35-летним сибиряком, нанес своему собутыльнику два удара ножом.

— 35-летний житель Тогучина с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу в четыре часа утра. О криминальном ранении было сообщено в полицию. Как пояснил потерпевший, ранение ему нанес знакомый, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

17-летнего парня, жителя Калининского района, задержали сотрудники патрульно-постовой службы, они же изъяли предполагаемое орудие преступления. По факту драки и нанесения ножевых ранений возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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