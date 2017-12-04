В Новосибирске 17-летний парень устроил поножовщину на автомойке

Преступление было совершено ночью в помещении автомойки на улице Кирова. Установлено, что 17-летний парень, ранее не судимый, после совместного распития алкоголя и последующей ссоры с 35-летним сибиряком, нанес своему собутыльнику два удара ножом.

— 35-летний житель Тогучина с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу в четыре часа утра. О криминальном ранении было сообщено в полицию. Как пояснил потерпевший, ранение ему нанес знакомый, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.