В Новосибирске пятилетняя девочка застряла в кресле кинотеатра
Ребенок засунул палец в пластмассовую конструкцию кресла, а обратно вытащить уже не смог, рассказали в муниципальной
Ребенок засунул палец в пластмассовую конструкцию кресла, а обратно вытащить уже не смог, рассказали в муниципальной
В Новосибирске пятилетняя девочка застряла в кресле кинотеатра, об этом сообщается в группе муниципальной
2 декабря в МАСС поступил звонок от администрации одного из кинотеатров левобережья, в котором маленькая девочка во время просмотра фильма засунула пальчик в пластмассовую конструкцию кресла, обратно вытащить уже не смогла.
«На место был направлен экипаж Спасателей МАСС, который при помощи слесарного инструмента, аккуратно извлек палец девочки из заточения. В медицинской помощи девочка, возраст которой 5 лет не нуждается», — рассказали спасатели.
Аналогичный случай не так давно произошел в другом кинотеатре города, там мальчик засунул руку в подстаканник и самостоятельно извлечь ее уже не смог.