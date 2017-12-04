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08:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пятилетняя девочка застряла в кресле кинотеатра

Ребенок засунул палец в пластмассовую конструкцию кресла, а обратно вытащить уже не смог, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

В Новосибирске пятилетняя девочка застряла в кресле кинотеатра, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

2 декабря в МАСС поступил звонок от администрации одного из кинотеатров левобережья, в котором маленькая девочка во время просмотра фильма засунула пальчик в пластмассовую конструкцию кресла, обратно вытащить уже не смогла.

«На место был направлен экипаж Спасателей МАСС, который при помощи слесарного инструмента, аккуратно извлек палец девочки из заточения. В медицинской помощи девочка, возраст которой 5 лет не нуждается», — рассказали спасатели.

Аналогичный случай не так давно произошел в другом кинотеатре города, там мальчик засунул руку в подстаканник и самостоятельно извлечь ее уже не смог.

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