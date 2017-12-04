На Южном Урале муж больной женщины сбил врача скорой помощи

Инцидент произошел 1 декабря. Вызов на районную станцию скорой помощи поступил от родителей местной жительницы. Они сообщили врачам, что их дочь состоит на учете у психиатра, в этот день у нее случился приступ. Ведет женщина себя агрессивно, и они переживают, что она может причинить вред окружающим.

Когда врачи прибыли к дому пациентки, то встретили там преграду: супруг больной женщины был категорически против ее госпитализации. Сотрудники скорой помощи все-таки попытались добраться до больной, но мужчина завел свою машину и наехал на одного из врачей, а затем уехал в неизвестном направлении. Сейчас его поиском занимаются полицейские.