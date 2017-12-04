Шесть машин попали в ДТП с пожаром на Ленсовета, три человека ранены

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на улице Ленсовета, 47, молодой мужчина на «Шевроле Ниве» врезался в припаркованный у обочины автомобиль, что спровоцировало столкновение с ещё четырьмя машинами. Начался пожар.