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09:19 (мск), источник: Фонтанка

Шесть машин попали в ДТП с пожаром на Ленсовета, три человека ранены

Массовое ДТП произошло в Московском районе Петербурга поздним вечером 3 декабря.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на улице Ленсовета, 47, молодой мужчина на «Шевроле Ниве» врезался в припаркованный у обочины автомобиль, что спровоцировало столкновение с ещё четырьмя машинами. Начался пожар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три человека попали в больницу. Сильнее всех пострадал предполагаемый виновник аварии: его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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