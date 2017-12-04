ДТП в Казахстане: перевернулся автобус с 43 пассажирами

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в Алматинской области близ села Узынагаш.

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Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел республики, инцидент произошла в 8 часов утра на 62-м километре автодороги Алматы — Бишкек.

В салоне автобуса, который направлялся из Шымкента в Алматы, находились 43 человека. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда, в результате чего автобус перевернулся.

В аварии погибли два человека. В районную больницу с различными травмами доставили десять человек, среди которых один ребенок.