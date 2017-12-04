ДТП в Казахстане: перевернулся автобус с 43 пассажирами
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на
В салоне автобуса, который направлялся из Шымкента в Алматы, находились 43 человека. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда, в результате чего автобус перевернулся.
В аварии погибли два человека. В районную больницу с различными травмами доставили десять человек, среди которых один ребенок.
Обстоятельства произошедшего выясняются.