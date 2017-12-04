Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
СМИ: Настя Каменских пришла к Урганту в смелом мини
От «Красухи» авиация врага теряется в пространстве
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Бали проснулся вулкан Агунг
08:56 (мск), источник: Sputnik

ДТП в Казахстане: перевернулся автобус с 43 пассажирами

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в Алматинской области близ села Узынагаш.

Читайте также
В ДТП в Алматинской области пострадали 10 пассажиров автобуса

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел республики, инцидент произошла в 8 часов утра на 62-м километре автодороги Алматы — Бишкек.

В салоне автобуса, который направлялся из Шымкента в Алматы, находились 43 человека. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда, в результате чего автобус перевернулся.

В аварии погибли два человека. В районную больницу с различными травмами доставили десять человек, среди которых один ребенок.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев выбрал себе нового пресс-секретаря
Состоялось награждение Мирокила Фозилова императорским орденом Японии
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло хозяев конфискованных у Захарченко миллиардов
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
В районе поисков пропавшей подлодки нашли неопознанный объект
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь