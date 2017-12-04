В Самаре силовики накрыли подпольный игорный клуб

Источник: Reuters

В областной столице на улице Гагарина полиция прикрыла незаконное игорное заведение. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД изъяли из подпольного казино игорное оборудование, с помощью которого посетители выходили в интернет, чтобы получить доступ к азартным играм.

— Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — безработный житель Самарской области 1992 года рождения, — сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.