В Самаре силовики накрыли подпольный игорный клуб
Его организатора — 25-летнего безработного самарца — задержали.
Его организатора — 25-летнего безработного самарца — задержали.
В областной столице на улице Гагарина полиция прикрыла незаконное игорное заведение. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД изъяли из подпольного казино игорное оборудование, с помощью которого посетители выходили в интернет, чтобы получить доступ к азартным играм.
— Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — безработный житель Самарской области 1992 года рождения, — сообщили в
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Хозяин игорного заведения под подпиской о невыезде. После суда он может отправиться в тюрьму на три года.