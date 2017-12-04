Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
СМИ: Настя Каменских пришла к Урганту в смелом мини
От «Красухи» авиация врага теряется в пространстве
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Бали проснулся вулкан Агунг
09:15 (мск), источник: Новости Перми

В Перми разыскиваются свидетели убийства двух мужчин

В Кировском районе в конце ноября на улице неизвестный забил до смерти двух пермяков. Подозреваемого так и не нашли, однако возможные очевидцы происшествия попали в объектив видеокамер.

Следователи разыскивают возможных свидетелей убийства двух мужчин. Молодые люди, которые могли стать очевидцами преступления, проходили по улице Маршала Рыбалко в ночь на 22 ноября, пишет СУ СКР по краю.

Напомним, 22 ноября неизвестный забил до смерти двух мужчин в Кировском районе.

Следователи обращаются к жителям микрорайона Закамск и города Перми, а также водителям, проезжавшим по микрорайону, внимательно посмотрите, размещенную видеозапись и если люди на ней Вам покажутся знакомыми, либо если Вы узнаете себя, обратитесь в ближайший отдел полиции. Любая предоставленная вами информация может быть бесценной для следствия, сообщите по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.

Во время загрузки произошла ошибка.



Розыск подозреваемого продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Добрянке утонул мальчик
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло хозяев конфискованных у Захарченко миллиардов
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
В районе поисков пропавшей подлодки нашли неопознанный объект
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь