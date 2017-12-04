В Перми разыскиваются свидетели убийства двух мужчин
В Кировском районе в конце ноября на улице неизвестный забил до смерти двух пермяков. Подозреваемого так и не нашли, однако возможные очевидцы происшествия попали в объектив видеокамер.
В Кировском районе в конце ноября на улице неизвестный забил до смерти двух пермяков. Подозреваемого так и не нашли, однако возможные очевидцы происшествия попали в объектив видеокамер.
Следователи разыскивают возможных свидетелей убийства двух мужчин. Молодые люди, которые могли стать очевидцами преступления, проходили по улице Маршала Рыбалко в ночь на 22 ноября, пишет СУ СКР по краю.
Напомним, 22 ноября неизвестный забил до смерти двух мужчин в Кировском районе.
Следователи обращаются к жителям микрорайона Закамск и города Перми, а также водителям, проезжавшим по микрорайону, внимательно посмотрите, размещенную видеозапись и если люди на ней Вам покажутся знакомыми, либо если Вы узнаете себя, обратитесь в ближайший отдел полиции. Любая предоставленная вами информация может быть бесценной для следствия, сообщите по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.
Розыск подозреваемого продолжается.