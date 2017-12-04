Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве в лесу у села Албина Чимишлийского района

«Одному из охотников показалось, что он увидел зверя, и он выстрелил из ружья. Оказалось, что он застрелил товарища», — сказал следователь ИП Чимишлии Марин Плоп.



У погибшего осталось четверо детей, в том числе двое несовершеннолетних.



Ведётся следствие. Уголовное дело открыто по статье убийство по неосторожности. Два месяца назад в Чимишлийском районе так же был застрелен мужчина. Его убили во время незаконной охоты. У полиции на подозрении двое парней.