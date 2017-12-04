В Новосибирске раскрыто убийство «по горячим следам»
В ночь на 24 ноября в Заельцовском районе было совершено убийство 43-летнего мужчины. Как установила прибывшая на место
В ночь на 24 ноября в Заельцовском районе было совершено убийство 43-летнего мужчины. Как установила прибывшая на место
По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство).
В ходе
При обыске в данной квартире были изъяты вещи, похищенные у потерпевшего — паспорт, банковская карта, сотовый телефон, кальян и другое имущество. Также изъята одежда потерпевшего и подозреваемого со следами крови. Как выяснили оперативники уголовного розыска, подозреваемый снял с похищенной банковской карты деньги в сумме 17 500 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Сотрудники полиции и следственного комитета проводят дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих причастность задержанного к совершению преступления.
Подозреваемый уже дал признательные показания в совершенном преступлении.