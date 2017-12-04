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09:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске раскрыто убийство «по горячим следам»

В ночь на 24 ноября в Заельцовском районе было совершено убийство 43-летнего мужчины. Как установила прибывшая на место следственно-оперативная группа, после совместного распития спиртного неизвестный нанес жертве смертельный удар ножом.

По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с СУ СК России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области установили личность подозреваемого в совершении преступления — 30-летнего ранее судимого жителя Кемеровской области, временно проживающего в Новосибирске. Данный гражданин был задержан на съемной квартире в Калининском районе г. Новосибирска.

При обыске в данной квартире были изъяты вещи, похищенные у потерпевшего — паспорт, банковская карта, сотовый телефон, кальян и другое имущество. Также изъята одежда потерпевшего и подозреваемого со следами крови. Как выяснили оперативники уголовного розыска, подозреваемый снял с похищенной банковской карты деньги в сумме 17 500 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Сотрудники полиции и следственного комитета проводят дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих причастность задержанного к совершению преступления.

Подозреваемый уже дал признательные показания в совершенном преступлении.

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