В Новосибирске раскрыто убийство «по горячим следам»

По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с СУ СК России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области установили личность подозреваемого в совершении преступления — 30-летнего ранее судимого жителя Кемеровской области, временно проживающего в Новосибирске. Данный гражданин был задержан на съемной квартире в Калининском районе г. Новосибирска.

При обыске в данной квартире были изъяты вещи, похищенные у потерпевшего — паспорт, банковская карта, сотовый телефон, кальян и другое имущество. Также изъята одежда потерпевшего и подозреваемого со следами крови. Как выяснили оперативники уголовного розыска, подозреваемый снял с похищенной банковской карты деньги в сумме 17 500 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Сотрудники полиции и следственного комитета проводят дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих причастность задержанного к совершению преступления.