Крепкий лед позволил продолжить поиски утонувшего полицейского на Аргазинском водохранилище

Поисковая операция на Аргазинском водохранилище не прекращается. В минувшие дни межведомственная группировка в составе 200 человек обследовала береговую линию и акваторию водоема. Со становлением крепкого льда все мероприятия на Аргазях вновь перешли в активную стадию.

Трагедия произошла на Аргазинском 1 ноября. Погибли пять человек. Компания жителей Челябинска ежегодно приезжала на Аргази в день гибели на озере своих друзей, чтобы помянуть их. Участники своеобразных поминок на лодке отплыли на 500 метров от берега. В условиях сильной волны лодка, в которой они находились, перевернулась. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку. Рыбаками оказались сотрудники отделения полиции Карабаша Сергей Каторгин и Игорь Быков.

Они подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако из-за перегруза их судно также опрокинулось. Выплыть смогли лишь двое. Пять человек утонули, в том числе и полицейские. В ходе поисковой операции были найдены тела четверых жертв. Тело полицейского Игоря Быкова найти так и не удалось.

«Работы на водоеме не прекращались. В течение месяца добровольцы и мобильные группы МЧС осуществляли поиски мужчины. Осложняло поисковую операцию становление льда. Но как только водная гладь заледенела до безопасной толщины специалисты различных подразделений Главных управления МЧС и МВД России по Челябинской области активизировали поиски. В минувшие дни порядка двухсот человек отправились прочесывать территорию Аргазинского водохранилища», — сообищили в пресс-службе миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от предполагаемого места крушения судна до места обнаружения утонувших. Это составило порядка 17 километров. Были осмотрены все прибрежные зоны и предполагаемые места всплытия. К сожалению, поиски не принесли результатов и будут продолжены.