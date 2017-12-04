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09:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Крепкий лед позволил продолжить поиски утонувшего полицейского на Аргазинском водохранилище

На Аргазинском водохранилище продолжаются поиски утонувшего полицейского Игоря Быкова из Карабаша (Челябинская область). Со становлением крепкого льда все мероприятия на вновь перешли в активную стадию.

Поисковая операция на Аргазинском водохранилище не прекращается. В минувшие дни межведомственная группировка в составе 200 человек обследовала береговую линию и акваторию водоема. Со становлением крепкого льда все мероприятия на Аргазях вновь перешли в активную стадию.

Трагедия произошла на Аргазинском 1 ноября. Погибли пять человек. Компания жителей Челябинска ежегодно приезжала на Аргази в день гибели на озере своих друзей, чтобы помянуть их. Участники своеобразных поминок на лодке отплыли на 500 метров от берега. В условиях сильной волны лодка, в которой они находились, перевернулась. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку. Рыбаками оказались сотрудники отделения полиции Карабаша Сергей Каторгин и Игорь Быков.

Они подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако из-за перегруза их судно также опрокинулось. Выплыть смогли лишь двое. Пять человек утонули, в том числе и полицейские. В ходе поисковой операции были найдены тела четверых жертв. Тело полицейского Игоря Быкова найти так и не удалось.

«Работы на водоеме не прекращались. В течение месяца добровольцы и мобильные группы МЧС осуществляли поиски мужчины. Осложняло поисковую операцию становление льда. Но как только водная гладь заледенела до безопасной толщины специалисты различных подразделений Главных управления МЧС и МВД России по Челябинской области активизировали поиски. В минувшие дни порядка двухсот человек отправились прочесывать территорию Аргазинского водохранилища», — сообищили в пресс-службе миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от предполагаемого места крушения судна до места обнаружения утонувших. Это составило порядка 17 километров. Были осмотрены все прибрежные зоны и предполагаемые места всплытия. К сожалению, поиски не принесли результатов и будут продолжены.

«Мы охватили 90% территории исходя из наших данных. К сожалению, сегодня нам не удалось найти человека. Работа не закончена, мы внесем коррективы в наши действия, еще раз проанализируем территорию и вновь приступим к проведению необходимых мероприятий», — сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Михаил Теплых.

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