Новоселье в Кыштыме обернулось двойным убийством

Житель Кыштыма зарезал ножом свою сожительницу, а потом ударил себя ножом в грудь, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» следователь СО Кыштымского СУ СКР Георгий Ус.

ЧП случилось ночью 2 декабря. Гражданские супруги пригласили родственников в гости, чтобы отпраздновать окончание ремонта в квартире. После ухода гостей между хозяевами возникла ссора, в ходе которой, мужчина схватился за нож и ударил возлюбленную в грудь. Затем нанес удар в грудь себе.