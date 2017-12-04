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09:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новоселье в Кыштыме обернулось двойным убийством

Мужчина зарезал супругу, а затем себя.

Житель Кыштыма зарезал ножом свою сожительницу, а потом ударил себя ножом в грудь, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» следователь СО Кыштымского СУ СКР Георгий Ус.

ЧП случилось ночью 2 декабря. Гражданские супруги пригласили родственников в гости, чтобы отпраздновать окончание ремонта в квартире. После ухода гостей между хозяевами возникла ссора, в ходе которой, мужчина схватился за нож и ударил возлюбленную в грудь. Затем нанес удар в грудь себе.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз», — рассказывает следователь.

Отметим, что в момент ссоры в квартире находился 12-летний сын хозяев квартиры, а также сестра мужчины.

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