Ближайшей ночью в Хабаровском крае может замерзнуть целый поселок
Виной всему неисправная поселковая котельная.
Виной всему неисправная поселковая котельная.
Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.
В хабаровское отделение ОНФ обратились жители поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края. Северяне опасаются, что уже ближайшей ночью может иссякнуть тепло в их домах. Виной всему неисправная поселковая котельная, которая, по словам сулукчан, уже несколько лет находится в
«Активисты Народного фронта уверены, что иначе, чем чрезвычайной эту ситуацию назвать нельзя. Мы уже направили письма в адрес министерства ЖКХ Хабаровского края, комитета Правительства Хабаровского края по развитию ТЭК, главы района и прокуратуры Хабаровского края с просьбой срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка, разобраться, а также разъяснить, почему возникла критическая ситуация», — прокомментировала дальнейшие действия Народного фронта руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть» Любовь Пассар.
Проблемы с теплом начались в поселке Сулук два дня назад. Температура начала стремительно падать. Минувшей ночью порвало трубу в детском саду, однако, это событие не стало поводом для закрытия учреждения. Температуру поддерживают за счет электрических обогревателей. Школу, где температура сегодня утром опустилась до — 8 градусов,