Ближайшей ночью в Хабаровском крае может замерзнуть целый поселок

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Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.

В хабаровское отделение ОНФ обратились жители поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края. Северяне опасаются, что уже ближайшей ночью может иссякнуть тепло в их домах. Виной всему неисправная поселковая котельная, которая, по словам сулукчан, уже несколько лет находится в перманентно-аварийном состоянии. Сегодня днем уличная температура в поселке практически опустилась до отметки в — 40 градусов, а температура в квартирах не поднимается выше 10-градусной отметки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе РИК ОНФ в Хабаровском крае.

«Активисты Народного фронта уверены, что иначе, чем чрезвычайной эту ситуацию назвать нельзя. Мы уже направили письма в адрес министерства ЖКХ Хабаровского края, комитета Правительства Хабаровского края по развитию ТЭК, главы района и прокуратуры Хабаровского края с просьбой срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка, разобраться, а также разъяснить, почему возникла критическая ситуация», — прокомментировала дальнейшие действия Народного фронта руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть» Любовь Пассар.