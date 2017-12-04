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09:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ближайшей ночью в Хабаровском крае может замерзнуть целый поселок

Виной всему неисправная поселковая котельная.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.

В хабаровское отделение ОНФ обратились жители поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края. Северяне опасаются, что уже ближайшей ночью может иссякнуть тепло в их домах. Виной всему неисправная поселковая котельная, которая, по словам сулукчан, уже несколько лет находится в перманентно-аварийном состоянии. Сегодня днем уличная температура в поселке практически опустилась до отметки в — 40 градусов, а температура в квартирах не поднимается выше 10-градусной отметки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе РИК ОНФ в Хабаровском крае.

«Активисты Народного фронта уверены, что иначе, чем чрезвычайной эту ситуацию назвать нельзя. Мы уже направили письма в адрес министерства ЖКХ Хабаровского края, комитета Правительства Хабаровского края по развитию ТЭК, главы района и прокуратуры Хабаровского края с просьбой срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка, разобраться, а также разъяснить, почему возникла критическая ситуация», — прокомментировала дальнейшие действия Народного фронта руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть» Любовь Пассар.

Проблемы с теплом начались в поселке Сулук два дня назад. Температура начала стремительно падать. Минувшей ночью порвало трубу в детском саду, однако, это событие не стало поводом для закрытия учреждения. Температуру поддерживают за счет электрических обогревателей. Школу, где температура сегодня утром опустилась до — 8 градусов, всё-таки пришлось закрыть. Селяне уверяют, что дым из трубы котельной не идет, и уверениям энергетиков, что отопительные котлы работают на полную мощность, не верят. Ситуация взята хабаровским отделением ОНФ на особый контроль.

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