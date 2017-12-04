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09:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели семейной пары

В Кыштыме ссора между мужем и женой закончилась их гибелью. Известно, что семья отмечала новоселье и муж и жена очень много выпили. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора — мужчина в ярости набросился на супругу и нанес ей несколько ударов ножом.

Приехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили его мертвым рядом со своей погибшей супругой.

«Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

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