В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели семейной пары

В Кыштыме ссора между мужем и женой закончилась их гибелью. Известно, что семья отмечала новоселье и муж и жена очень много выпили. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора — мужчина в ярости набросился на супругу и нанес ей несколько ударов ножом.