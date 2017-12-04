В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели семейной пары
В Кыштыме ссора между мужем и женой закончилась их гибелью. Известно, что семья отмечала новоселье и муж и жена очень много выпили. В
В Кыштыме ссора между мужем и женой закончилась их гибелью. Известно, что семья отмечала новоселье и муж и жена очень много выпили. В
Приехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили его мертвым рядом со своей погибшей супругой.
«Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.