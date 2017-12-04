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09:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Следствие не может установить владельца конфискованных у полковника Захарченко 8,5 млрд рублей

Следствию пока не удается установить настоящего владельца 8,5 млрд руб., конфискованных в результате обыска у бывшего полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС рассказал, что, по одной из версий следствия, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор». «За это он получал свой процент», — добавил собеседник агентства, отметив, что следователи ищут доказательства вывода средств из Нота-банка.

Напомним, изъятые у Дмитрия Захарченко средства решением суда обращеныв доход государства.

Лишенный лицензии Нота-банк стал фигурировать в деле полковника Захарченко после показаний бывшего финансового директора Галины Марчуковой. Следствие предполагает, что, работая в антикоррупционном управлении, Дмитрий Захарченко предупредил руководство Нота-банка, подозреваемое в хищениях, о планирующихся обысках и получил за это вознаграждение.

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1 декабря© Ньюстюб
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