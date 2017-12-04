Следствие не может установить владельца конфискованных у полковника Захарченко 8,5 млрд рублей

Другой источник ТАСС рассказал, что, по одной из версий следствия, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор». «За это он получал свой процент», — добавил собеседник агентства, отметив, что следователи ищут доказательства вывода средств из Нота-банка.