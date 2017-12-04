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11:33 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Неизвестный отравил мужчину в столичном кафе, потерпевший впал в кому

Мужчина госпитализирован с криминальным отравлением после застолья с неизвестным в столичном кафе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о том, что 3 декабря бригада «скорой помощи» из кафе на ул. Грузинский Вал госпитализировала мужчину 1950 г. рождения, которому стало плохо. Гражданин находился в состоянии комы.

Сотрудники полиции опросили охрану кафе, которая пояснила, что госпитализированный в заведении распивал спиртные напитки с неизвестным мужчиной на протяжении нескольких часов. Затем ему стало плохо, и сотрудники кафе вызвали «скорую».
Пресс-служба столичного управления МВД

Позднее врачи сообщили полиции, что у пациента выявлено криминальное отравление. Мужчина находится в токсикологическом реанимационном отделении. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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