Неизвестный отравил мужчину в столичном кафе, потерпевший впал в кому

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о том, что 3 декабря бригада «скорой помощи» из кафе на ул. Грузинский Вал госпитализировала мужчину 1950 г. рождения, которому стало плохо. Гражданин находился в состоянии комы.