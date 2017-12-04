Ачинский депутат признан виновным в насилии над человеком
Конфликт произошел в мае 2017 года. Жители города сообщили о вырубке молодых деревьев на территории парка Железнодорожников. Этот парк принадлежит депутату Озереденко.
Конфликт произошел в мае 2017 года. Жители города сообщили о вырубке молодых деревьев на территории парка Железнодорожников. Этот парк принадлежит депутату Озереденко.
Решением суда депутат Горсовета Ачинска Владимир Озереденко признан виновным в совершении насилия над человеком.
Мировой суд завершил рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий». Решение суда — признать народного избранника Озереденко виновным и назначить наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей.
Конфликт произошел в мае 2017 года. Жители города сообщили о вырубке молодых деревьев на территории парка Железнодорожников. Этот парк принадлежит депутату Озереденко. Чтобы разобраться в происходящем, на место прибыл представитель администрации. В это время в парке неизвестный мужчина действительно спиливал молодые деревья. На место вызвали полицию, в это время лесоруб стал убегать. Находившийся в своем парке депутат Озереденко попытался помешать задержанию лесоруба. После словесной перепалки он схватил инспектора за руку и силой протащил его несколько метров, после его выдворил за пределы из парка, причинив муниципальному служащему физическую боль. Этот факт подтвердили и свидетели.
По итогам судебного разбирательства народный избранник признан виновным в совершении правонарушения и наказан.