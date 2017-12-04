Ачинский депутат признан виновным в насилии над человеком

Конфликт произошел в мае 2017 года. Жители города сообщили о вырубке молодых деревьев на территории парка Железнодорожников. Этот парк принадлежит депутату Озереденко. Чтобы разобраться в происходящем, на место прибыл представитель администрации. В это время в парке неизвестный мужчина действительно спиливал молодые деревья. На место вызвали полицию, в это время лесоруб стал убегать. Находившийся в своем парке депутат Озереденко попытался помешать задержанию лесоруба. После словесной перепалки он схватил инспектора за руку и силой протащил его несколько метров, после его выдворил за пределы из парка, причинив муниципальному служащему физическую боль. Этот факт подтвердили и свидетели.