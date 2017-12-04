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09:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое водителей без прав устроили ДТП в Иркутске

В результате аварии пострадала пассажирка одной из иномарок.

28-летняя женщина за рулем Mazda Demio столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Spacio, под управлением 49-летнего жителя Иркутска. В результате ДТП пострадала пассажирка Spacio. Инспекторы ГИБДД выяснили, что оба водителя были лишены права управления на 1,5 года. Автоледи, предполагаемая виновница аварии, на этот раз отказалась пройти процедуру медосвидетельствования. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу полиции Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

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