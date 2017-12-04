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10:32 (мск), источник: Newslab.ru

С наступлением зимы в Красноярском крае обморозились почти сто человек

Чаще всего от холода страдают жители северных районов Красноярского края.

С начала холодов в Красноярском крае 93 человека получили обморожения.

Как пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, с приходом зимней холодной погоды в больницы стали обращаться больше людей с жалобами на обморожения. 40 обратившихся к врачам жителей края пришлось госпитализировать. Еще 53 человека, в том числе 6 детей получили разовую помощь и проходят лечение дома. Чаще всего от холода страдают жители северных районов Красноярского края.

Представители министерства напомнили, что при выходе на улицу стоит отдать предпочтение многослойной одежде, носить обувь, которая позволяет надеть теплые носки, а руки защитить шерстяными рукавицами или перчатками. Врачи рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя в мороз, так как пьяный человек не может адекватно оценить свое состояние.

«Первые признаки обморожения: белая, так называемая “стеклянная” кожа, потеря чувствительности. Ни в коем случае травмированный холодом участок нельзя растирать снегом, шерстяной варежкой. Могут образоваться микротравмы, а это ворота для инфекции. Придя домой, не нужно предпринимать дополнительных мер, чтобы отогреть руки или ноги. Достаточно надеть шерстяные носки и варежки. Главное правило — кожа должна отогреваться постепенно. Если обморожение более глубокое, появились волдыри в этом случае необходимо обратиться к врачу в ближайший травмпункт», — напомнили в пресс-службе.

В Красноярске работает 4 травмпункта:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б». Телефон (391) 243−66−73 Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1. Телефон (391) 221−03−62 Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская, 19 (для взрослых жителей Советского района). Телефон (391) 224−29−92 Травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий 48 В. Телефон детской регистратуры (391) 262−51−02, взрослой регистратуры — 262−01−55.

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