С наступлением зимы в Красноярском крае обморозились почти сто человек
Чаще всего от холода страдают жители северных районов Красноярского края.
Чаще всего от холода страдают жители северных районов Красноярского края.
С начала холодов в Красноярском крае 93 человека получили обморожения.
Как пояснили в
Представители министерства напомнили, что при выходе на улицу стоит отдать предпочтение многослойной одежде, носить обувь, которая позволяет надеть теплые носки, а руки защитить шерстяными рукавицами или перчатками. Врачи рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя в мороз, так как пьяный человек не может адекватно оценить свое состояние.
«Первые признаки обморожения: белая, так называемая “стеклянная” кожа, потеря чувствительности. Ни в коем случае травмированный холодом участок нельзя растирать снегом, шерстяной варежкой. Могут образоваться микротравмы, а это ворота для инфекции. Придя домой, не нужно предпринимать дополнительных мер, чтобы отогреть руки или ноги. Достаточно надеть шерстяные носки и варежки. Главное правило — кожа должна отогреваться постепенно. Если обморожение более глубокое, появились волдыри в этом случае необходимо обратиться к врачу в ближайший травмпункт», — напомнили в
В Красноярске работает 4 травмпункта: