В Хабаровске обыскивают дома четырех задержанных по делу об экстремизме

В понедельник следствие проинформировало о задержании в Хабаровске четырех мужчин, двое из которых студенты. По версии следствия, в августе двое жителей Хабаровска организовали экстремистское сообщество, в которое вовлекли двоих знакомых, для совершения преступлений против лиц неславянского вида. Как отмечал СК, подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению взрывчатых веществ, в заброшенных зданиях учились стрелять из оружия и бросать бутылки с зажигательной смесью. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на продуктовый киоск, заявляло следствие.