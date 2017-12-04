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10:33 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске обыскивают дома четырех задержанных по делу об экстремизме

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы ведут обыски в домах четверых мужчин, задержанных в Хабаровске по подозрению в планировании атаки на администрацию одного из районов Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник следствие проинформировало о задержании в Хабаровске четырех мужчин, двое из которых студенты. По версии следствия, в августе двое жителей Хабаровска организовали экстремистское сообщество, в которое вовлекли двоих знакомых, для совершения преступлений против лиц неславянского вида. Как отмечал СК, подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению взрывчатых веществ, в заброшенных зданиях учились стрелять из оружия и бросать бутылки с зажигательной смесью. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на продуктовый киоск, заявляло следствие.

Возбуждены уголовные дела по статьям «организация экстремистского сообщества», «участие в экстремистском сообществе».

«Сейчас по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Изымается информация из компьютеров и другие предметы, интересующие следствие. С задержанными работают следователи, решается вопрос о мере пресечения», — сказал собеседник агентства.

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