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10:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МЧС направило комплекс «Струна» для оценки рисков обрушения дома в Усть-Куте Приангарья

Мобильный комплекс отправили из Красноярского края.

Источник: IrkutskMedia.ru

МЧС России направило мобильный диагностический комплекс «Струна» для обследования обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома в Усть-Куте Иркутской области. Уникальный мобильный комплекс был создан московскими специалистами Центра исследований экстремальных ситуаций. С помощью беспроводного комплекса весом в девять кг специалисты смогут легко оценить устойчивость здания в короткий срок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня, 4 декабря, на селекторном совещании МЧС России, при участии главы администрации Усть-Кута Александра Душина, было принято решение о направлении из Красноярского края в Иркутскую область мобильного диагностического комплекса «Струна».

«Комплекс “Струна”, находящийся на вооружении МЧС России, предназначен для определения повреждений зданий вследствие землетрясения, износа или несоблюдения технологии строительства. Уникальный мобильный комплекс был создан московскими специалистами Центра исследований экстремальных ситуаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажке в Усть-Куте. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Сейчас спасенные люди находятся в безопасности.

«Старший лейтенант полиции Юлий Пешков проезжал с семьей по улице Халтурина в Усть-Куте и услышал громкий хлопок, прозвучавший на первом этаже многоквартирного дома. Став одним из первых очевидцев произошедшего, полицейский бросился в подъезд поврежденной пятиэтажки. Обследуя жилые помещения, в одной из квартир он обнаружил женщину, которой требовалась срочная медицинская помощь, и помог ей выбраться на улицу. Из-за поврежденной системы водоснабжения и низких температур поднялся большой туман, серьезно затруднявший поиск людей, попавших в беду, однако Юлий Пешков смог отыскать и вытащить из-под завалов мебели еще двоих мужчин, получивших серьезные ожоги. Оба пострадавших вскоре были переданы подоспевшей бригаде скорой помощи. В последующие несколько минут сотрудник полиции помог собраться и эвакуироваться еще 15-ти жильцам, проживающим в этом подъезде», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тем временем началась подготовка к медицинской эвакуации из Усть-Кута в Иркутск двоих пострадавших. Такое распоряжение дал министр здравоохранения региона Олега Ярошенко. Работа проводится специалистами Усть-Кутской районной больницы, Иркутского областного центра медицины катастроф и ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы № 3.

Добавим, что поврежденный дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.

На месте происшествия работали пять единиц техники и 42 человека от МЧС России. Полиция оцепляла прилегающую территорию и обеспечивала вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции города. Между тем к ситуации подключились следователи СКР. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Кроме того, на место происшествия прибыла комиссия, в состав которой вошли представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства социальной защиты, опеки и попечительства региона, управления ГО и ЧС, службы строительного надзора Приангарья, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области и ГУ МЧС России. В городе создана рабочая группа по ликвидации последствий случившегося.

Межведомственная комиссия приступит к работе сегодня, 4 декабря.

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