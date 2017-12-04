Дальнобойщик погиб на дороге в Братском районе

ЧП случилось вечером в субботу. По данным ГИБДД, тягач «Ивеко» двигался в сторону Новосибирска. Недалеко от Братска у машины произошла поломка. Водитель вышел из кабины, чтобы осмотреть фуру. В этот момент его сбил грузовик «МАН», который двигался в попутном направлении. А затем полуприцеп врезался в «Ивеко». Кабину «Мана» разорвало. Через какое-то время в разбитый немецкий тягач въехала легковая «Хонда». 47-летний шофер «Ивеко» погиб на месте. Остальные участники аварии не пострадали. Ведётся следствие.