Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли в Ростове

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о том, что ее автомобилем Infinity завладели мошенническим путем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый за грабеж 31-летный житель села Чалтырь Мясниковского района.

Как выяснили полицейские, потерпевшая отдала свой автомобиль подозреваемому для ремонта. Однако тот, получив иномарку, перестал выходить на связь и не вернул ее в назначенный срок.