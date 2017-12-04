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10:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли в Ростове

Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли правоохранители в донской столице.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о том, что ее автомобилем Infinity завладели мошенническим путем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый за грабеж 31-летный житель села Чалтырь Мясниковского района.

Как выяснили полицейские, потерпевшая отдала свой автомобиль подозреваемому для ремонта. Однако тот, получив иномарку, перестал выходить на связь и не вернул ее в назначенный срок.

В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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