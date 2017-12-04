Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли в Ростове
Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли правоохранители в донской столице.
Мошенничество с иномаркой стоимостью около 1 млн рублей раскрыли правоохранители в донской столице.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о том, что ее автомобилем Infinity завладели мошенническим путем.
В ходе
Как выяснили полицейские, потерпевшая отдала свой автомобиль подозреваемому для ремонта. Однако тот, получив иномарку, перестал выходить на связь и не вернул ее в назначенный срок.
В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.