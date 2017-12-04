Калининградца обманом заставили купить чужую машину

По предварительным данным, мошенник использовал психологические приемы и сумел войти в доверие к покупателю. Он убедил его, что является собственником «Мерседеса» 2001 года выпуска. В итоге он получил 80 тысяч рублей за реально существующую, но чужую машину, а лжепродавец сразу же скрылся.