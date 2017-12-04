Калининградца обманом заставили купить чужую машину
Калининградца обманом заставили купить чужую машину. Подробности рассказали в
Калининградца обманом заставили купить чужую машину. Подробности рассказали в
По предварительным данным, мошенник использовал психологические приемы и сумел войти в доверие к покупателю. Он убедил его, что является собственником «Мерседеса» 2001 года выпуска. В итоге он получил 80 тысяч рублей за реально существующую, но чужую машину, а лжепродавец сразу же скрылся.
«Оперативники установили, что к обману причастен 19-летний житель Правдинского района, ранее судимый за кражу. За мошенничество ему грозит до 5 лет тюрьмы», — сообщили в МВД.