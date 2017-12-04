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17:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградца обманом заставили купить чужую машину

Калининградца обманом заставили купить чужую машину. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, мошенник использовал психологические приемы и сумел войти в доверие к покупателю. Он убедил его, что является собственником «Мерседеса» 2001 года выпуска. В итоге он получил 80 тысяч рублей за реально существующую, но чужую машину, а лжепродавец сразу же скрылся.

«Оперативники установили, что к обману причастен 19-летний житель Правдинского района, ранее судимый за кражу. За мошенничество ему грозит до 5 лет тюрьмы», — сообщили в МВД.

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