Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Интимная пластика: три реальные истории
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Елизавета II пропустит свадьбу внука: СМИ о нетривиальной причине
Миддлтон подчеркнула животик платьем со стразами
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10:34 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» отменил в понедельник 60 рейсов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. «Аэрофлот» отменил в понедельник, 4 декабря, 60 рейсов, еще 35 рейсов задерживаются в связи с непогодой, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Отменены, в частности, рейсы из Москвы в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, во Франкфурт, Тель-Авив, Хельсинки, а также в ряд российских городов.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре, снегопаде и гололеде до конца понедельника в Москве и Подмосковье. В ведомстве также отметили, что при непогоде ожидаются ухудшение видимости, затруднение в движении автотранспорта, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и повреждение широкоформатных конструкций.

Московские спасатели советуют автовладельцам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, не совершать резких маневров, а пешеходам советуют закреплять на одежде светоотражающие элементы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киевский патриарх-раскольник Филарет попросил прощения у патриарха Кирилла
Суслов поднял кулаки и кричал "Задушить их!"
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь