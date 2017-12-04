«Аэрофлот» отменил в понедельник 60 рейсов
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. «Аэрофлот» отменил в понедельник, 4 декабря, 60 рейсов, еще 35 рейсов задерживаются в связи с непогодой, сообщается в
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. «Аэрофлот» отменил в понедельник, 4 декабря, 60 рейсов, еще 35 рейсов задерживаются в связи с непогодой, сообщается в
Отменены, в частности, рейсы из Москвы в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, во Франкфурт,
Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре, снегопаде и гололеде до конца понедельника в Москве и Подмосковье. В ведомстве также отметили, что при непогоде ожидаются ухудшение видимости, затруднение в движении автотранспорта, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и повреждение широкоформатных конструкций.
Московские спасатели советуют автовладельцам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, не совершать резких маневров, а пешеходам советуют закреплять на одежде светоотражающие элементы.