«Аэрофлот» отменил в понедельник 60 рейсов

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Отменены, в частности, рейсы из Москвы в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, во Франкфурт, Тель-Авив, Хельсинки, а также в ряд российских городов.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре, снегопаде и гололеде до конца понедельника в Москве и Подмосковье. В ведомстве также отметили, что при непогоде ожидаются ухудшение видимости, затруднение в движении автотранспорта, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и повреждение широкоформатных конструкций.