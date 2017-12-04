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10:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мусорные контейнеры полыхают в Хабаровске

За последние недели «огненный петух» полностью уничтожил два мусоросборника, и три — частично.

Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.

Хабаровскому АО «Спецавтохозяйство» приходится нести затраты на восстановление сгоревших мусоросборников. В дальневосточной столице полыхают мусорные контейнеры — как обычные, так и «капсульные». За последние пару недель «огненная неприятность» произошла с пятью мусоросборниками заглубленного типа, при этом два из них выгорели дотла — вместе с крышками, а в трех полыхнули мешки-накопители, сообщили ИА AmurMedia в администрации города.

Оперативное восстановление важных санитарных объектов вынуждено вести городское АО «Спецавтохозяйство». Как рассказал начальник отдела эксплуатации предприятия Константин Балушкин, в городе на сегодняшний день имеется три десятка «капсульных» помоек и то, что пять из них, пусть и на короткое время, но «выбывали из строя» — весьма серьезная проблема, тем более что такой мусоросборник — удовольствие не из дешевых: один контейнер обходится в 150 тысяч рублей. Таким образом, «Спецавтохозяйство» — в изрядном накладе.

Причины, вызывающих возгорание, вполне традиционны — брошенные в «мусорки» непогашенные окурки, а в частном секторе — зола из печей: затерявшиеся в ней тлеющие угольки находят себе в отходах благодатную почву и уже через несколько минут превращают мусорный бак в пионерский костер.

Как отметил водитель мощного мусоровоза «Volvo» АО «Спецавтохозяйство» Андрей Панов (именно его «космолет» осуществляет вывоз ТБО из контейнеров заглубленного типа), зимой мусор в любых контейнерах горит особенно хорошо, так как остается сухим на морозе, в отличие от иных времен года.

«Некоторое время тому назад в аэропорту из-за непотушенных “бычков” полностью сгорели два пластиковых контейнера. Капсулы тоже горят. С ними нам особенно “достается” — устраняя возгорание, пожарные наливают полные мешки воды, которая смерзается в огромный ком вместе с остатками мусора. Замечу: объем одного мешка — 5 кубометров! Приходится выдалбливать эти “чупа-чупсы” вручную. И еще скажу: в тех дворах, где контейнерные площадки огорожены и заперты на ключ, мусоросборники не горели ни разу», — сказал он.

АО «Спецавтохозяйство» обращается к жителям города и гостям краевого центра с убедительной просьбой: соблюдать меры пожарной безопасности и не бросать в общественные мусоросборники то, что может вызвать их возгорание.

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