В Волгограде горел склад пиломатериалов

В 19.00 в воскресенье, 3 декабря, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Специалисты МЧС выехали на проспект Ленина. Там, в помещении размером 2×10 м горели пиломатериалы. Пламя успело охватить 10 квадратных метров. По какой причине начался пожар, пока не ясно. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.