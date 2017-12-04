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10:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде горел склад пиломатериалов

ЧП произошло накануне вечером.

Источник: РИАЦ

В 19.00 в воскресенье, 3 декабря, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Специалисты МЧС выехали на проспект Ленина. Там, в помещении размером 2×10 м горели пиломатериалы. Пламя успело охватить 10 квадратных метров. По какой причине начался пожар, пока не ясно. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

— Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.20. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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