На улице Большевисткой в Новосибирске произошла массовая авария

— «Киа» выезжала на Большевистскую со стороны спуска от здания № 119, поворачивала в стороны Разъезда Иня, «Тойота» двигалась со стороны Речного вокзала. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. В итоге «Киа» ударила «Короллу» в левую заднюю дверь, от удара «Киа» развернуло, а «Королла» вылетела на встречку. Там «Королла» лоб в лоб ударила «Ниссан», который от удара смещает на «Сузуки», а «Короллу» развернуло. И в завершении в «Ниссан» врезается «Шкода», — комментируют аваркомы мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».