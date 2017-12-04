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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Большевисткой в Новосибирске произошла массовая авария

Из-за случившегося ДТП движение на Речном вокзале оказалось значительно затруднено.

В Новосибирске сегодня утром, 4 декабря, в 10:20 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась напротив дома № 119 по улице Большевистской. Участниками аварии стали автомобили: Kia Rio, Toyota Corolla, Nissan Teana, Suzuki Grand Vitara и Skoda Octavia.

— «Киа» выезжала на Большевистскую со стороны спуска от здания № 119, поворачивала в стороны Разъезда Иня, «Тойота» двигалась со стороны Речного вокзала. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. В итоге «Киа» ударила «Короллу» в левую заднюю дверь, от удара «Киа» развернуло, а «Королла» вылетела на встречку. Там «Королла» лоб в лоб ударила «Ниссан», который от удара смещает на «Сузуки», а «Короллу» развернуло. И в завершении в «Ниссан» врезается «Шкода», — комментируют аваркомы мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».

В результате аварии оказалось сильно затруднено движение на Речном вокзале.

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