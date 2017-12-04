Главе Баландинского сельского поселения предъявлено обвинение в получении взяток
Главе Баландинского сельского поселения (Челябинская область) Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взяток, превышении должностных полномочий и растрате.
Главе Баландинского сельского поселения (Челябинская область) Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взяток, превышении должностных полномочий и растрате.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области главе Баландинского сельского поселения Красноармейского района Вере Галицковой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий», «Покушение на получение взятки» и «Получение взятки».
«По данным следствия, в 2016 года обвиняемая получила взятки от местных жителей в общей сумме 220 тысяч рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Также, превышая должностные полномочия, она незаконно предоставила гражданам 4 земельных участка, стоимостью более 400 тысяч рублей и покушалась на получение взятки в сумме 500 тысяч рублей за выделение 3 земельных участков», — сообщили в СКР по Челябинской области.
Кроме того, обвиняемой было присвоено имущество сельского поселения на сумму более 40 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.