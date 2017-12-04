Главе Баландинского сельского поселения предъявлено обвинение в получении взяток

«По данным следствия, в 2016 года обвиняемая получила взятки от местных жителей в общей сумме 220 тысяч рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Также, превышая должностные полномочия, она незаконно предоставила гражданам 4 земельных участка, стоимостью более 400 тысяч рублей и покушалась на получение взятки в сумме 500 тысяч рублей за выделение 3 земельных участков», — сообщили в СКР по Челябинской области.