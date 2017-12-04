В Крыму за сутки в ДТП пострадали двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В воскресенье, 3 декабря, на дорогах Крыма произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В воскресенье, 3 декабря, на дорогах Крыма произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает
Так, в Симферопольском районе на автодороге Красноперекопск — Симферополь водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21113.
В результате пострадал 8-летний ребенок, который находился во второй машине. Медики диагностировали у него открытую
В Черноморском районе водитель автомобиля ЗАЗ-11022 не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и наехал на препятствие. В аварии пострадал 15-летний пассажир машины: у него закрытый перелом двух ребер. Ушибы и переломы получили также водитель и пассажир ЗАЗа.
В Джанкое водитель «ЗАЗ Шанс» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-21103 и столкнулся с ним. В результате 25-летний водитель «Жигулей» получил закрытую
Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений правил дорожного движения. Из них более 20 — управление транспортным средством в состоянии опьянения, более 70 — нарушение скоростного режима, около 30 — нарушение правил проезда перекрестков.
Также зафиксировано 25 нарушений, допущенных водителями автобусов.