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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму за сутки в ДТП пострадали двое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В воскресенье, 3 декабря, на дорогах Крыма произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Симферопольском районе на автодороге Красноперекопск — Симферополь водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21113.

В результате пострадал 8-летний ребенок, который находился во второй машине. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода черепа и повреждение шейного отдела позвоночника. Также пострадал пассажир этого ВАЗа. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы лба и локтя.

В Черноморском районе водитель автомобиля ЗАЗ-11022 не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и наехал на препятствие. В аварии пострадал 15-летний пассажир машины: у него закрытый перелом двух ребер. Ушибы и переломы получили также водитель и пассажир ЗАЗа.

В Джанкое водитель «ЗАЗ Шанс» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-21103 и столкнулся с ним. В результате 25-летний водитель «Жигулей» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений правил дорожного движения. Из них более 20 — управление транспортным средством в состоянии опьянения, более 70 — нарушение скоростного режима, около 30 — нарушение правил проезда перекрестков.

Также зафиксировано 25 нарушений, допущенных водителями автобусов.

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