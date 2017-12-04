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10:54 (мск), источник: Новая Кубань

В отношении депутата городской Думы Новороссийска возбуждено уголовное дело

Мужчина также является генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой».

Краснодар. 4 дек. — Новая Кубань. Уголовное дело возбуждено руководителем СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства. Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» — управляющий компании ООО «НСК» — подозревается в невыплате денежных средств сотрудникам. Помимо этого, мужчина является депутатом городской Думы Новороссийска.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату 30 подчиненным. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 1,35 млн рублей. Он же с октября 2016 по август 2017 года не выплачивал заработную плату архитектору архитектурной группы ООО «МПИ Кама-проект», генеральным директором которого является. Сумма задолженности перед работником превысила 438 тысяч рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая документация предприятий, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование продолжается.

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