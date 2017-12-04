На трассе под Волгоградом воспламенилась фура

В 10.09 диспетчер принял сообщение о возгорании в Дубовском районе Волгоградской области: в селе Пичуге на 38-км трассы 1Р-228 «Волгоград-Сызрань» в полуприцепе автомобиля «Даф-ИксФ» 2008 года полыхали мост и резиновые покрышки задних колес. Грузовик потушили. Как оказалось, причиной возгорания стало техническое состояние транспортного средства. К счастью, водитель и другие участники дорожного движения не пострадали.