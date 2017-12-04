На трассе под Волгоградом воспламенилась фура
Тушить транспортное средство пожарным пришлось 3 декабря на федеральной трассе.
Тушить транспортное средство пожарным пришлось 3 декабря на федеральной трассе.
В 10.09 диспетчер принял сообщение о возгорании в Дубовском районе Волгоградской области: в селе Пичуге на 38-км трассы 1Р-228 «Волгоград-Сызрань» в полуприцепе автомобиля «Даф-ИксФ» 2008 года полыхали мост и резиновые покрышки задних колес. Грузовик потушили. Как оказалось, причиной возгорания стало техническое состояние транспортного средства. К счастью, водитель и другие участники дорожного движения не пострадали.
— Пожарные расчёты добровольной пожарной команды села Пичуги ликвидировали горение в 10.18. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов ТС, — сообщает