Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Интимная пластика: три реальные истории
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Для авиакомпаний придумали новые наказания за задержку рейсов
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10:45 (мск), источник: "Российская газета"

В Ленобласти задержан водитель, устроивший ДТП с четырьмя погибшими

В Ленинградской области полицейские задержали предполагаемого виновника автокатастрофы, в которой погибло четыре человека. ДТП произошло 2 декабря на Искровском проспекте в Петербурге и двое суток водитель скрывался от стражей порядка.

Источник: AP 2017

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на территории Ленинградской области, ему 25 лет.

В полиции предполагают, что именно этот мужчина 2 декабря находился за рулем Mercedes на Искровском проспекте.

Установлено, что иномарка на огромной скорости влетела в микроавтобус «Соболь», в котором находились несколько сотрудников «Горэлектротранса». В результате аварии погиб водитель микроавтобуса и трое его пассажиров.

Пассажира иномарки доставили в больницу в тяжелом состоянии. Виновник же аварии покинул Mercedes и скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование ведется в рамках статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ближайшее время задержанному мужчине изберут меру пресечения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Корабли Балтфлота отправятся в Атлантику и Тихий океан
Радикалы потребовали уволить ведущих телеканала NewsOne
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь