В Ленобласти задержан водитель, устроивший ДТП с четырьмя погибшими

Источник: AP 2017

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на территории Ленинградской области, ему 25 лет.

В полиции предполагают, что именно этот мужчина 2 декабря находился за рулем Mercedes на Искровском проспекте.

Установлено, что иномарка на огромной скорости влетела в микроавтобус «Соболь», в котором находились несколько сотрудников «Горэлектротранса». В результате аварии погиб водитель микроавтобуса и трое его пассажиров.

Пассажира иномарки доставили в больницу в тяжелом состоянии. Виновник же аварии покинул Mercedes и скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование ведется в рамках статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».