Прокуратура сегодня обжалует приговор Екатерине Пузиковой

«Прокуратура будет добиваться отмены решения апелляционной инстанции Самарского областного суда и требовать отмены оправдательного приговора», — сообщила представитель ведомства.

На вопрос на каком наказании будет настаивать прокуратура Ульяна Кудинова пояснила, что суд должен сделать все выводы заново.

Напомним, Дмитрий Пузиков умер в марте 2012 г. от отравления солями таллия, которые ему подсыпали на вечеринке в его же загородном доме. Защита его жены — Екатерины Пузиковой — настаивала на том, что отравление банкира было совершено с инсценировкой, которая должна была указать именно на виновность супруги жертвы.

По итогам расследования, вызывающего массу вопросов, суды уже дважды признавали вдову виновной в этом убийстве, и по последнему приговору она получила девять лет лишения свободы.

Обжалуя этот приговор, прокуратура настаивала на смягчении наказания Пузиковой до семи лет лишения свободы, потерпевшая — мать погибшего — просила увеличить срок, а адвокаты добивались полного оправдания в связи с недоказанностью вины их подзащитной. При этом, исходя из устоявшейся практики недопущения оправдательных приговоров, защита просила хотя бы снижения срока.