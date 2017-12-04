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10:46 (мск), источник: Volga News

Прокуратура сегодня обжалует приговор Екатерине Пузиковой

В понедельник, 4 декабря, прокуратура Самарской области направит в суд апелляционную жалобу на приговор Екатерине Пузиковой, обвинявшейся в отравлении мужа-банкира, сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

«Прокуратура будет добиваться отмены решения апелляционной инстанции Самарского областного суда и требовать отмены оправдательного приговора», — сообщила представитель ведомства.

На вопрос на каком наказании будет настаивать прокуратура Ульяна Кудинова пояснила, что суд должен сделать все выводы заново.

Напомним, Дмитрий Пузиков умер в марте 2012 г. от отравления солями таллия, которые ему подсыпали на вечеринке в его же загородном доме. Защита его жены — Екатерины Пузиковой — настаивала на том, что отравление банкира было совершено с инсценировкой, которая должна была указать именно на виновность супруги жертвы.

По итогам расследования, вызывающего массу вопросов, суды уже дважды признавали вдову виновной в этом убийстве, и по последнему приговору она получила девять лет лишения свободы.

Обжалуя этот приговор, прокуратура настаивала на смягчении наказания Пузиковой до семи лет лишения свободы, потерпевшая — мать погибшего — просила увеличить срок, а адвокаты добивались полного оправдания в связи с недоказанностью вины их подзащитной. При этом, исходя из устоявшейся практики недопущения оправдательных приговоров, защита просила хотя бы снижения срока.

31 октября судебная коллегия вынесла решение об отмене приговора, вынесенного Красноярским райсудом в отношении 29-летней Екатерины Пузиковой. При этом за ней признали право на реабилитацию за незаконное преследование.

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