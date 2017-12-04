Большой частный дом сгорел дотла в Нижегородской области из-за неисправной печи

Страшный пожар полностью уничтожил большой частный жилой дом в одной из деревень Варнавинского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Палаустное Варнавинского района поступило в 05:14. На место незамедлительно выехали пожарные, однако, как выяснилось, пожар был слишком поздно обнаружен, поэтому через десять минут, когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, дом уже горел по всей площади, — рассказали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе ведомства.