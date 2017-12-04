Большой частный дом сгорел дотла в Нижегородской области из-за неисправной печи
Пожар был слишком поздно обнаружен.
Пожар был слишком поздно обнаружен.
Страшный пожар полностью уничтожил большой частный жилой дом в одной из деревень Варнавинского района Нижегородской области. Об этом сообщает
— Сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Палаустное Варнавинского района поступило в 05:14. На место незамедлительно выехали пожарные, однако, как выяснилось, пожар был слишком поздно обнаружен, поэтому через десять минут, когда первые
В результате пожара дом общей площадью 102 квадратных метра сгорел дотла. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.