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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Большой частный дом сгорел дотла в Нижегородской области из-за неисправной печи

Пожар был слишком поздно обнаружен.

Страшный пожар полностью уничтожил большой частный жилой дом в одной из деревень Варнавинского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Палаустное Варнавинского района поступило в 05:14. На место незамедлительно выехали пожарные, однако, как выяснилось, пожар был слишком поздно обнаружен, поэтому через десять минут, когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, дом уже горел по всей площади, — рассказали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе ведомства.

В результате пожара дом общей площадью 102 квадратных метра сгорел дотла. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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