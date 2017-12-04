Поезд переехал 32-летнего челябинца, пересекавшего пути в Чурилово
Мужчине отрезало обе ноги, и он умер от потери крови в больнице.
Мужчине отрезало обе ноги, и он умер от потери крови в больнице.
Жители челябинского Чурилово собирают средства для помощи семье 32-летнего местного жителя, угодившего под поезд, — молодому человеку отрезало обе ноги, и он умер от потери крови, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел 2 декабря вечером на станции Чурилово. Под ж/д состав угодил 32-летний мужчина, решивший перебежать пути, возвращаясь с работы. Пешеход получил травматическую ампутацию обеих ног. Когда его привезли в больницу, он был еще жив, однако на следующий день скончался от потери крови.
Друзья, знакомые с семьей погибшего, рассказывают, что аналогичным образом ушел из жизни отец челябинца. Со слов матери мужчины, он пережил родителя всего на шесть лет. В соцсетях о челябинце отзываются, как о безобидном и безотказном друге, у которого осталась маленькая дочь. Жители Чурилово собирают средства, чтобы помочь его семье, оказавшейся в сложном материальном положении.
Между тем, в УРСУТ СКР проводят проверку по факту смерти пешехода. Выясняются все обстоятельства происшествия. Действиям машиниста дается правовая оценка.