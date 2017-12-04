Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Лопырева пригласила иранских болельщиков в Россию
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
11:04 (мск), источник: dostup1.ru

Поезд переехал 32-летнего челябинца, пересекавшего пути в Чурилово

Мужчине отрезало обе ноги, и он умер от потери крови в больнице.

Жители челябинского Чурилово собирают средства для помощи семье 32-летнего местного жителя, угодившего под поезд, — молодому человеку отрезало обе ноги, и он умер от потери крови, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 2 декабря вечером на станции Чурилово. Под ж/д состав угодил 32-летний мужчина, решивший перебежать пути, возвращаясь с работы. Пешеход получил травматическую ампутацию обеих ног. Когда его привезли в больницу, он был еще жив, однако на следующий день скончался от потери крови.

Друзья, знакомые с семьей погибшего, рассказывают, что аналогичным образом ушел из жизни отец челябинца. Со слов матери мужчины, он пережил родителя всего на шесть лет. В соцсетях о челябинце отзываются, как о безобидном и безотказном друге, у которого осталась маленькая дочь. Жители Чурилово собирают средства, чтобы помочь его семье, оказавшейся в сложном материальном положении.

Между тем, в УРСУТ СКР проводят проверку по факту смерти пешехода. Выясняются все обстоятельства происшествия. Действиям машиниста дается правовая оценка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Эксперты Челябинского ОНФ нашли решение для 5 тыс. пострадавших от недобросовестного кредитора
Автовокзал «Юность» перенесут ближе к центру Челябинска
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь