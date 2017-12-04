Поезд переехал 32-летнего челябинца, пересекавшего пути в Чурилово

Жители челябинского Чурилово собирают средства для помощи семье 32-летнего местного жителя, угодившего под поезд, — молодому человеку отрезало обе ноги, и он умер от потери крови, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 2 декабря вечером на станции Чурилово. Под ж/д состав угодил 32-летний мужчина, решивший перебежать пути, возвращаясь с работы. Пешеход получил травматическую ампутацию обеих ног. Когда его привезли в больницу, он был еще жив, однако на следующий день скончался от потери крови.

Друзья, знакомые с семьей погибшего, рассказывают, что аналогичным образом ушел из жизни отец челябинца. Со слов матери мужчины, он пережил родителя всего на шесть лет. В соцсетях о челябинце отзываются, как о безобидном и безотказном друге, у которого осталась маленькая дочь. Жители Чурилово собирают средства, чтобы помочь его семье, оказавшейся в сложном материальном положении.