В Ростове-на-Дону на Ленина неизвестный выстрелил в голову мужчине
В ночь на понедельник, 4 декабря, в
В ночь на понедельник, 4 декабря, в
Около 01:40 жители домов на улице Ленина услышали звук выстрела. Инцидент произошел во дворе дома номер 119. Ростовчане рассказывают, что неизвестный мужчина получил ранение в голову. На вид ему от 30 до 40 лет.
На место вызвали сотрудников полиции и медиков. Однако приехавшие по адресу врачи скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: ранение оказалось смертельным, докторам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.
Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в