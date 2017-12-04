В Ростове-на-Дону на Ленина неизвестный выстрелил в голову мужчине

Источник: Комсомольская правда

Около 01:40 жители домов на улице Ленина услышали звук выстрела. Инцидент произошел во дворе дома номер 119. Ростовчане рассказывают, что неизвестный мужчина получил ранение в голову. На вид ему от 30 до 40 лет.

На место вызвали сотрудников полиции и медиков. Однако приехавшие по адресу врачи скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: ранение оказалось смертельным, докторам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего.