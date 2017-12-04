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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Ленина неизвестный выстрелил в голову мужчине

В ночь на понедельник, 4 декабря, в Ростове-на-Дону произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Около 01:40 жители домов на улице Ленина услышали звук выстрела. Инцидент произошел во дворе дома номер 119. Ростовчане рассказывают, что неизвестный мужчина получил ранение в голову. На вид ему от 30 до 40 лет.

На место вызвали сотрудников полиции и медиков. Однако приехавшие по адресу врачи скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: ранение оказалось смертельным, докторам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ростове-на-Дону убийством закончился конфликт между двумя группировками в духе лихих 90-х годов. Противники назначили встречу поздно вечером на территории промышленных складов, куда приехал 27-летний подозреваемый, забаррикадировавшись с ружьем. Он ждал одного человека, а прибыло несколько.

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