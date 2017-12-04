В районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб мужчина
Личность погибшего устанавливается.
Личность погибшего устанавливается.
В субботу, 2 декабря, в 13:55 на 1056 км КбшЖД на перегоне «Чапаевск — Томылово» грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший пути перед локомотивом, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.