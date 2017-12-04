В районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб мужчина

В субботу, 2 декабря, в 13:55 на 1056 км КбшЖД на перегоне «Чапаевск — Томылово» грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший пути перед локомотивом, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.