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13:30 (мск), источник: Publika.md

Возле Рима произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.6 произошло ночью 4 декабря в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), передает Корреспондент.

Подземные толчки были зафиксированы в 106 км к северо-востоку от Рима.

Очаг землетрясения находился на глубине около 2,5 км.

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