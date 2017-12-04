Возле Рима произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.6 произошло ночью 4 декабря в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), передает Корреспондент.
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Землетрясение магнитудой 4.6 произошло ночью 4 декабря в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), передает Корреспондент.
Очаг землетрясения находился на глубине около 2,5 км.