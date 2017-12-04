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11:39 (мск), источник: Tengrinews

Ребенка на резонансном видео пинал чиновник, его уволят — Госорганы КР

Мужчину, пнувшего своего ребенка в Бишкеке, уволят с государственной службы, сообщает K-News.

Источник: Tengrinews

Напомним, видео с инцидентом распространился по соцсетям и разгневал его пользователей.

Мужчина оказался заместителем начальника Сокулукского госрегистра. Его зовут Бариер Адиев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе госрегистра. Также сообщили, что глава госрегистра дал поручение уволить Бариера Адиева. Также портал со ссылкой на Минсоцразвития КР сообщает о том, что супруга Адиева — Асель Эржанова — просит лишить его родительских прав.

Сама женщина о случившемся узнала из соцсетей. Их ребенок Эльхан — единственный в семье. В марте 2018 года ему исполнится три года.

«Сама мать рассказала, что отец мальчика ранее никогда не поднимал руку на ребенка и не проявлял никакой агрессии. Родственники характеризуют мужчину как спокойного и уравновешенного. Асель Эржанова также рассказала, что до сих пор не понимает, почему ее супруг так поступил с Эльханом, так как всегда играл с ним и был доброжелательным. Поэтому она пока его обвинять не может, но просит лишить родительских прав», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время по данному вопросу работают три соцработника.

Напомним, что 2 декабря в соцсетях распространили ролик, на котором запечатлено, как мужчина в красной куртке пинает ребенка, лежащего на заснеженном тротуаре. В тот же день герой ролика был найден. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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