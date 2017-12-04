Ребенка на резонансном видео пинал чиновник, его уволят — Госорганы КР
Мужчину, пнувшего своего ребенка в Бишкеке, уволят с государственной службы, сообщает
Мужчину, пнувшего своего ребенка в Бишкеке, уволят с государственной службы, сообщает
Напомним, видео с инцидентом распространился по соцсетям и разгневал его пользователей.
Мужчина оказался заместителем начальника Сокулукского госрегистра. Его зовут Бариер Адиев. Эту информацию подтвердили в
Сама женщина о случившемся узнала из соцсетей. Их ребенок Эльхан — единственный в семье. В марте 2018 года ему исполнится три года.
«Сама мать рассказала, что отец мальчика ранее никогда не поднимал руку на ребенка и не проявлял никакой агрессии. Родственники характеризуют мужчину как спокойного и уравновешенного. Асель Эржанова также рассказала, что до сих пор не понимает, почему ее супруг так поступил с Эльханом, так как всегда играл с ним и был доброжелательным. Поэтому она пока его обвинять не может, но просит лишить родительских прав», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время по данному вопросу работают три соцработника.
Напомним, что 2 декабря в соцсетях распространили ролик, на котором запечатлено, как мужчина в красной куртке пинает ребенка, лежащего на заснеженном тротуаре. В тот же день герой ролика был найден. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».