В Сети появилось видео опрокинувшегося близ Алматы автобуса

Источник: Tengrinews

ДТП произошло сегодня, 4 декабря, около 8 утра близ села Узынагаш. На кадрах видео виден опрокинувшийся автобус, возле которого работают сотрудники противопожарной службы, правоохранительных органов и медики.

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Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли два пассажира, пострадали десять человек. Всего в салоне автобуса находились 43 человека. Автобус направлялся из Шымкента в Алматы.

Как сообщила пресс-служба ДВД Алматинской области, по предварительной версии, 41-летний водитель автобуса допустил опрокидывание, не справившись с рулевым управлением.