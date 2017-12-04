В Сети появилось видео опрокинувшегося близ Алматы автобуса
В социальных сетях появилось видео с опрокинувшимся автобусом на 62-м километре трассы Алматы — Бишкек, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео с опрокинувшимся автобусом на 62-м километре трассы Алматы — Бишкек, передает Tengrinews.kz.
ДТП произошло сегодня, 4 декабря, около 8 утра близ села Узынагаш. На кадрах видео виден опрокинувшийся автобус, возле которого работают сотрудники противопожарной службы, правоохранительных органов и медики.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли два пассажира, пострадали десять человек. Всего в салоне автобуса находились 43 человека. Автобус направлялся из Шымкента в Алматы.
Как сообщила
По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».