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11:44 (мск), источник: Tengrinews

В Сети появилось видео опрокинувшегося близ Алматы автобуса

В социальных сетях появилось видео с опрокинувшимся автобусом на 62-м километре трассы Алматы — Бишкек, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло сегодня, 4 декабря, около 8 утра близ села Узынагаш. На кадрах видео виден опрокинувшийся автобус, возле которого работают сотрудники противопожарной службы, правоохранительных органов и медики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли два пассажира, пострадали десять человек. Всего в салоне автобуса находились 43 человека. Автобус направлялся из Шымкента в Алматы.

Как сообщила пресс-служба ДВД Алматинской области, по предварительной версии, 41-летний водитель автобуса допустил опрокидывание, не справившись с рулевым управлением.

По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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