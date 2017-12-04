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11:08 (мск), источник: Newslab.ru

В деле директора «Аэропортов Красноярья» появилась новая взятка

Ее генеральный директор предприятия получил от руководителя строительной организации.

Источник: РИА "Новости"

Красноярские следователи возбудили еще одно уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере в отношении директора «Аэропортов Красноярья».

О первом уголовном деле в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщили 27 ноября. Под подозрение во взяточничестве попал директор авиапредприятия «Аэропорты Красноярья» Максим Андраханов. Предприятие находится в красноярском аэропорту «Черемшанка» и управляет еще пятью аэропортами в Кодинске, Мотыгино, Подкаменной Тунгуской, Северо-Енисейске и Туруханске.

По данным следователей, директор получил от двух предпринимателей больше 2,1 млн рублей за лоббирование их интересов и общее покровительство. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сегодня следователи сообщили о том, что им стало известно еще об одной крупной взятке — более 7 млн рублей. Ее генеральный директор предприятия получил от руководителя строительной организации.

По ходатайству следствия директора предприятия заключили под стражу. Вместе с ним под уголовное преследование попал один из заместителей, который также получал взятки от предпринимателей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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