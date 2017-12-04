В деле директора «Аэропортов Красноярья» появилась новая взятка
Ее генеральный директор предприятия получил от руководителя строительной организации.
Ее генеральный директор предприятия получил от руководителя строительной организации.
Красноярские следователи возбудили еще одно уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере в отношении директора «Аэропортов Красноярья».
О первом уголовном деле в
По данным следователей, директор получил от двух предпринимателей больше 2,1 млн рублей за лоббирование их интересов и общее покровительство. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Сегодня следователи сообщили о том, что им стало известно еще об одной крупной взятке — более 7 млн рублей. Ее генеральный директор предприятия получил от руководителя строительной организации.
По ходатайству следствия директора предприятия заключили под стражу. Вместе с ним под уголовное преследование попал один из заместителей, который также получал взятки от предпринимателей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.