Вертолет вылетел из Иркутска в Усть-Кут для эвакуации пострадавших при взрыве газа в доме
Две бригады врачей находятся на борту воздушного судна.
Две бригады врачей находятся на борту воздушного судна.
Вертолет Ми-8-АМТ вылетел из Иркутска в
Пока борт летит к пациентам, врачи областного центра находятся на связи и продолжают консультировать коллег из
«Специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф совместно с комбустиологами ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы № 3 консультируют врачей
«Медицинские работники сделали все, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений. Правильно сработали сотрудники скорой помощи
Он также отметил, что вертолет Ми8-АМТ оборудован реанимационным модулем, который позволяет оказывать во время медицинской эвакуации необходимую помощь в полном объеме.
«Вертолет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи в ходе медицинской эвакуации пострадавших. Это аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для мониторинга жизненно важных функций организма, давления, пульса, дефибриллятор, кислородная поддержка — все, что может понадобиться во время перелета. На борту находятся опытные специалисты», — доложил Вячеслав Ковалев.
Вылетели две бригады, потому что пациентов двое. В каждую бригаду входят врач
Напомним, что мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажке в