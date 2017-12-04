Вертолет вылетел из Иркутска в Усть-Кут для эвакуации пострадавших при взрыве газа в доме

Источник: IrkutskMedia.ru

Вертолет Ми-8-АМТ вылетел из Иркутска в Усть-Кут для медицинской эвакуации пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме. На борту воздушного судна находятся две бригады врачей, которые осмотрят пациентов и на месте примут окончательное решение о медицинской эвакуации, отметил заместитель директора по скорой медицинской помощи Иркутского областного центра медицины катастроф Андрей Ворожба. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Пока борт летит к пациентам, врачи областного центра находятся на связи и продолжают консультировать коллег из Усть-Кута.

«Специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф совместно с комбустиологами ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы № 3 консультируют врачей Усть-Кутской районной больницы, согласовывают схему и тактику лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, с момента их поступления в стационар», — отметил Андрей Ворожба.

Врач анестезиолог-реаниматолог Иркутского областного центра медицины катастроф Вячеслав Ковалев осуществляет мониторинг состояния пострадавших с момента их поступления в стационар. По его словам, состояние пациентов на данный момент стабилизировано.

«Медицинские работники сделали все, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений. Правильно сработали сотрудники скорой помощи Усть-Кута, а затем и врачи Усть-Кутской районной больницы. Сразу после поступления в стационар пациентам проводится комплексная терапия, направленная на стабилизацию состояния. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами. Мы совместно с коллегами из Усть-Кута и комбустиологами из Иркутска определяем тактику лечения и варианты медицинской эвакуации пострадавших, — сообщил Вячеслав Ковалев.

Он также отметил, что вертолет Ми8-АМТ оборудован реанимационным модулем, который позволяет оказывать во время медицинской эвакуации необходимую помощь в полном объеме.

«Вертолет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи в ходе медицинской эвакуации пострадавших. Это аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для мониторинга жизненно важных функций организма, давления, пульса, дефибриллятор, кислородная поддержка — все, что может понадобиться во время перелета. На борту находятся опытные специалисты», — доложил Вячеслав Ковалев.

Вылетели две бригады, потому что пациентов двое. В каждую бригаду входят врач анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист.