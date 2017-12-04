Три красноярца узнали о ВИЧ во время случайной проверки
Всего тестирование прошли более 400 человек.
Всего тестирование прошли более 400 человек.
Более 400 красноярцев прошли тестирование на ВИЧ в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, которые прошли в Красноярске 1 и 2 декабря. Трое впервые узнали о положительном
Акции прошли на железнодорожном вокзале и в торговых центрах «Комсомолл» и «Мега».
«При опросе выяснилось, что красноярцы плохо представляют возможные риски заражения в конкретных жизненных ситуациях, — отметила Руслана Шешина, заведующая отделением профилактики. Основные пути заражения перечисляли все, но когда надо было определить возможный риск заражения при совместном бытовом проживании с
Специалисты напоминают, что сдать тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или краевом центре СПИД бесплатно и при желании анонимно.