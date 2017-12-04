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11:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

Три красноярца узнали о ВИЧ во время случайной проверки

Всего тестирование прошли более 400 человек.

Источник: Reuters

Более 400 красноярцев прошли тестирование на ВИЧ в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, которые прошли в Красноярске 1 и 2 декабря. Трое впервые узнали о положительном ВИЧ-статусе.

Акции прошли на железнодорожном вокзале и в торговых центрах «Комсомолл» и «Мега».

«При опросе выяснилось, что красноярцы плохо представляют возможные риски заражения в конкретных жизненных ситуациях, — отметила Руслана Шешина, заведующая отделением профилактики. Основные пути заражения перечисляли все, но когда надо было определить возможный риск заражения при совместном бытовом проживании с ВИЧ-инфицированным или при случайном уколе использованным шприцем на улице, ошибались многие».

Специалисты напоминают, что сдать тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или краевом центре СПИД бесплатно и при желании анонимно.

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