В Воронежской области врач избежала уголовной ответственности за смерть 2-летнего ребенка

Аннинский райсуд прекратил уголовное дело в отношении врача-педиатра, которого обвиняли в смерти ребенка. Женщина-медик возместила семье погибшей моральный вред. Сумма не уточняется. Врач примирилась с родителями ребенка. Подсудимая заплатит судебный штраф — 35 тыс. рублей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в понедельник, 4 декабря.

Мать двухлетней девочки обратилась в детскую консультацию Аннинской ЦРБ 21 сентября 2016 года из-за того, что у дочери резко повысилась температура. Врач-педиатр осмотрела больную и назначила лечение. На следующий день девочке стало хуже, температура повышалась. Родители вызвали скорую помощь, бригада доставила ребенка в приемное отделение районной больницы. По версии следователей СК, дежурный врач-педиатр осмотрела девочку, но не оказала ей нужную помощь.

— Врач недооценила степень тяжести состояния ребенка и не госпитализировала его для динамического наблюдения и необходимого лечения. Вместо этого она направила девочку домой, рекомендовав амбулаторное лечение. Оно включало в себя препараты, которые не обеспечивали необходимого патогенетического лечения, то есть не устраняли интоксикацию и отек, — говорится в обвинительном заключении.

Назначенных лекарств оказалось недостаточно. Состояние девочки продолжало ухудшаться, она умерла около 20:30 того же дня.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом). Врачу грозило до 4 месяцев ареста.

Однако в суде родители погибшей девочки пошли с врачом на мировую. Медик заплатит 35 тыс. рублей судебного штрафа в пользу государства.