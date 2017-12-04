В Воронежской области врач избежала уголовной ответственности за смерть 2-летнего ребенка
Родители погибшей девочки примирились с медиком.
Родители погибшей девочки примирились с медиком.
Аннинский райсуд прекратил уголовное дело в отношении
Мать двухлетней девочки обратилась в детскую консультацию Аннинской ЦРБ 21 сентября 2016 года
— Врач недооценила степень тяжести состояния ребенка и не госпитализировала его для динамического наблюдения и необходимого лечения. Вместо этого она направила девочку домой, рекомендовав амбулаторное лечение. Оно включало в себя препараты, которые не обеспечивали необходимого патогенетического лечения, то есть не устраняли интоксикацию и отек, — говорится в обвинительном заключении.
Назначенных лекарств оказалось недостаточно. Состояние девочки продолжало ухудшаться, она умерла около 20:30 того же дня.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом). Врачу грозило до 4 месяцев ареста.
Однако в суде родители погибшей девочки пошли с врачом на мировую. Медик заплатит 35 тыс. рублей судебного штрафа в пользу государства.
Впервые суд назначил реальный срок врачу по статье о неоказании помощи больному в октябре 2017 года. Железнодорожный райсуд дал бывшему нейрохирургу больницы «Электроника» Александру Азарову 1,5 года