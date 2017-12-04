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11:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области врач избежала уголовной ответственности за смерть 2-летнего ребенка

Родители погибшей девочки примирились с медиком.

Аннинский райсуд прекратил уголовное дело в отношении врача-педиатра, которого обвиняли в смерти ребенка. Женщина-медик возместила семье погибшей моральный вред. Сумма не уточняется. Врач примирилась с родителями ребенка. Подсудимая заплатит судебный штраф — 35 тыс. рублей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в понедельник, 4 декабря.

Мать двухлетней девочки обратилась в детскую консультацию Аннинской ЦРБ 21 сентября 2016 года из-за того, что у дочери резко повысилась температура. Врач-педиатр осмотрела больную и назначила лечение. На следующий день девочке стало хуже, температура повышалась. Родители вызвали скорую помощь, бригада доставила ребенка в приемное отделение районной больницы. По версии следователей СК, дежурный врач-педиатр осмотрела девочку, но не оказала ей нужную помощь.

— Врач недооценила степень тяжести состояния ребенка и не госпитализировала его для динамического наблюдения и необходимого лечения. Вместо этого она направила девочку домой, рекомендовав амбулаторное лечение. Оно включало в себя препараты, которые не обеспечивали необходимого патогенетического лечения, то есть не устраняли интоксикацию и отек, — говорится в обвинительном заключении.

Назначенных лекарств оказалось недостаточно. Состояние девочки продолжало ухудшаться, она умерла около 20:30 того же дня.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом). Врачу грозило до 4 месяцев ареста.

Однако в суде родители погибшей девочки пошли с врачом на мировую. Медик заплатит 35 тыс. рублей судебного штрафа в пользу государства.

Впервые суд назначил реальный срок врачу по статье о неоказании помощи больному в октябре 2017 года. Железнодорожный райсуд дал бывшему нейрохирургу больницы «Электроника» Александру Азарову 1,5 года колонии-поселения за смерть 27-летнего парня от перитонита. По версии следователей СК, Азаров, будучи дежурным врачом, не осматривал пациента Александра Колесова с момента его поступления в отделение и до окончания своей смены. Врач не проводил динамическое наблюдение больного в течение 18 часов, не выполнял рекомендации других специалистов (хирурга и уролога) и не корректировал лечение.

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