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11:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде водитель «Опеля» въехал в толпу пешеходов

По данным очевидцев, водитель-виновник был нетрезв.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде водитель «Опеля» въехал в толпу пешеходов. Один из них скончался на месте, сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 3 декабря на проспекте Гагарина.

«Шли на разрешающий сигнал, не дошли немного, перед ними люди успели и слышали за спиной хлопки, водитель был пьян и пытался скрыться, очевидец его догнал на Артельной, зажал», — цитирует очевидца группа «ЧП | ДТП Нижний Новгород».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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