В Нижнем Новгороде водитель «Опеля» въехал в толпу пешеходов. Один из них скончался на месте, сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 3 декабря на проспекте Гагарина.

«Шли на разрешающий сигнал, не дошли немного, перед ними люди успели и слышали за спиной хлопки, водитель был пьян и пытался скрыться, очевидец его догнал на Артельной, зажал», — цитирует очевидца группа «ЧП | ДТП Нижний Новгород».