В Новосибирске из-за коммунальной аварии затопило площадь
На площади Труда со стороны Димитровского моста через Обь наблюдается восьмибалльная пробка.
На площади Труда со стороны Димитровского моста через Обь наблюдается восьмибалльная пробка.
НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Утечка на водопроводе привела к потопу на площади Труда в Новосибирске — вода вылилась на проезжую часть загруженной развязки. Как сообщили ТАСС в
«Сегодня произошла утечка на водопроводе диаметром 300 миллиметров в районе площади Труда. Причина утечки будет установлена после проведения земляных работ. Участок выведен из работы, утечка устранена, все потребители с водой», — сказали в
Специалисты «Горводоканала» полностью восстановят участок после выяснения причин аварии.
Авария произошла утром, на проезжей части начала появляться ледяная корка, дорожное движение регулировалось вручную. Сейчас на площади со стороны Димитровского моста через Обь наблюдается восьмибалльная пробка.