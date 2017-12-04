В Новосибирске из-за коммунальной аварии затопило площадь

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Утечка на водопроводе привела к потопу на площади Труда в Новосибирске — вода вылилась на проезжую часть загруженной развязки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского «Горводоканала», утечка ликвидирована, причины выясняются.

«Сегодня произошла утечка на водопроводе диаметром 300 миллиметров в районе площади Труда. Причина утечки будет установлена после проведения земляных работ. Участок выведен из работы, утечка устранена, все потребители с водой», — сказали в пресс-службе.

Специалисты «Горводоканала» полностью восстановят участок после выяснения причин аварии.