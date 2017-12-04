Житель Кировской области обвиняется в убийстве нижегородки и краже ее имущества и документов
Как информирует региональное СУ СК РФ, преступление произошло в августе 2017 года в Нижнем Новгороде в квартире дома по ул. Б. Панина.
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Как информирует региональное СУ СК РФ, преступление произошло в августе 2017 года в Нижнем Новгороде в квартире дома по ул. Б. Панина.
Нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил 41-летнюю сожительницу. Чтобы замести следы, злоумышленник отчленил от тела голову и выбросил на улице в мусорный контейнер. Также он похитил из квартиры мобильный телефон, телевизор и паспорт погибшей.
Труп был обнаружен лишь в сентябре, когда соседи сообщили о резком запахе в подъезде.
Подозреваемый в противоправных деяниях задержан правоохранителями. Мужчина дал признательные показания, сейчас он находится под арестом.
Уголовное дело передано в суд.