Житель Кировской области обвиняется в убийстве нижегородки и краже ее имущества и документов

Нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил 41-летнюю сожительницу. Чтобы замести следы, злоумышленник отчленил от тела голову и выбросил на улице в мусорный контейнер. Также он похитил из квартиры мобильный телефон, телевизор и паспорт погибшей.