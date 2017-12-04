Выживший при пожаре под Новосибирском ребенок просит оставить его с бабушкой
В воскресенье в поселке Степной при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет.
В воскресенье в поселке Степной при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет.
НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Выживший при пожаре в поселке Степной в Новосибирской области мальчик просит оставить его с бабушкой и дедушкой и не помещать в реабилитационный центр, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Зябрева.
В воскресенье в поселке Степной Новосибирской области при пожаре в жилом доме, где проживала многодетная семья, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их отец и его сожительница госпитализированы с ожогами. Самый старший в семье ребенок при пожаре не пострадал. По факту произошедшего следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.
«Я выезжала специально, встретилась с ним. Мы поговорили, я выслушала его мнение, где ему лучше. Сегодня я работаю с органами профилактики и с органами опеки, чтобы перемещение ребенка от бабушки с дедушкой, где он сейчас находится, в реабилитационный центр не производилось. Ребенок высказывает желание остаться с бабушкой, а по выздоровлению отца уже будет решаться его судьба», — сказала ТАСС Зябрева, отметив, что с ребенком работают психологи.
Она также отметила, что беседовала с бабушкой ребенка, которая после смерти своей дочери — матери шестерых детей — планировала забрать их к себе, однако после отказалась от этого. «Она же [бабушка] мне и сказала, что они отступились от этого желания, потому что он [отец] взял себя в руки и очень много постарался сделать для детей», — добавила омбудсмен.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что семью в поселке считали неблагополучной. По словам собеседника агентства, шестеро детей жили в небольшой по площади комнате, отец пил, мать умерла около года назад, по предварительным данным, от цирроза печени.
Зябрева также отметила, что на месте работает комиссия по делам несовершеннолетних, которая оценит, насколько компетентными были действия социальных служб, которые работали с семьей, а также насколько соответствовало условиям безопасного проживания сгоревшее жилье. «Социальные службы, по тем документам, которые я имею, не замечали отца в злоупотреблении спиртными напитками. Они наблюдали семью как многодетную, попавшую в трудную жизненную ситуацию в связи со смертью мамы», — пояснила собеседница агентства.