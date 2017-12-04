Выживший при пожаре под Новосибирском ребенок просит оставить его с бабушкой

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Выживший при пожаре в поселке Степной в Новосибирской области мальчик просит оставить его с бабушкой и дедушкой и не помещать в реабилитационный центр, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Зябрева.

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В воскресенье в поселке Степной Новосибирской области при пожаре в жилом доме, где проживала многодетная семья, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их отец и его сожительница госпитализированы с ожогами. Самый старший в семье ребенок при пожаре не пострадал. По факту произошедшего следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

«Я выезжала специально, встретилась с ним. Мы поговорили, я выслушала его мнение, где ему лучше. Сегодня я работаю с органами профилактики и с органами опеки, чтобы перемещение ребенка от бабушки с дедушкой, где он сейчас находится, в реабилитационный центр не производилось. Ребенок высказывает желание остаться с бабушкой, а по выздоровлению отца уже будет решаться его судьба», — сказала ТАСС Зябрева, отметив, что с ребенком работают психологи.

Она также отметила, что беседовала с бабушкой ребенка, которая после смерти своей дочери — матери шестерых детей — планировала забрать их к себе, однако после отказалась от этого. «Она же [бабушка] мне и сказала, что они отступились от этого желания, потому что он [отец] взял себя в руки и очень много постарался сделать для детей», — добавила омбудсмен.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что семью в поселке считали неблагополучной. По словам собеседника агентства, шестеро детей жили в небольшой по площади комнате, отец пил, мать умерла около года назад, по предварительным данным, от цирроза печени.