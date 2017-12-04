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11:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Восемь человек пострадали во время столкновения двух «Тойот» в Хабаровске

В такси врезалась «Корона», которой управлял нетрезвый водитель.

Источник: Губерния онлайн

В Железнодорожном районе Хабаровска столкнулись две «Тойоты» — «Пробокс» и «Корона». Травмы в аварии получили оба водителя и все их пассажиры. В общей сложности в больницу отправились восемь человек, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось на улице Гагарина в ночь на воскресенье. Таксист на «Пробоксе» ехал со стороны улицы Горького — он подвозил пятерых клиентов, которые возвращались со свадьбы. Шофер приближался к конечной точке маршрута, но, похоже, пропустил поворот и решил развернуться. Когда такси перегородило трассу, в левый борт универсала врезалась «Корона», которой управлял нетрезвый 19-летний водитель. Он тоже ехал со стороны улицы Горького, возвращаясь вместе с приятелем с празднования дня рождения.

Судя по повреждениям и положению машин, скорость движения «Короны» была далека от разрешенной. Мощным ударом одну из пассажирок универсала выбросило в багажник. К месту аварии вызвали спасателей, но пускать в ход гидравлический инструмент им не пришлось. Пострадали и те, кто ехал в седане. Молодые люди не были пристегнуты — об этом свидетельствовали две дыры в лобовом стекле.

Во вторую краевую больницу отправились все участники ДТП. У большинства — ушибы и порезы, госпитализировали только таксиста.

В стационаре у водителя «Короны» выявили легкую степень опьянения. Виновником столкновения назвали именно его — автолюбитель не убедился в безопасности маневра.

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