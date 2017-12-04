Младенец умер в Магнитогорске, подавившись колпачком от лекарства
Начата доследственная проверка.
Начата доследственная проверка.
Следователи в Магнитогорске выясняют обстоятельства гибели девятимесячного мальчика, который, по предварительным данным, подавился колпачком от тюбика с лекарством, сообщают в региональном СУ СКР.
Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили утром 2 декабря. Сейчас сотрудники ведомства дожидаются результата
Напомним, ранее уголовным делом обернулась гибель трёхмесячной девочки, которая замёрзла в доме, где мать не растопила печь.