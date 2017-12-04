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13:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Младенец умер в Магнитогорске, подавившись колпачком от лекарства

Начата доследственная проверка.

Следователи в Магнитогорске выясняют обстоятельства гибели девятимесячного мальчика, который, по предварительным данным, подавился колпачком от тюбика с лекарством, сообщают в региональном СУ СКР.

Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили утром 2 декабря. Сейчас сотрудники ведомства дожидаются результата судебно-медицинского исследования, чтобы принять решение о необходимости возбуждения уголовного дела. При первом осмотре признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти, на теле мальчика не обнаружили.

Напомним, ранее уголовным делом обернулась гибель трёхмесячной девочки, которая замёрзла в доме, где мать не растопила печь.

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