Младенец умер в Магнитогорске, подавившись колпачком от лекарства

Следователи в Магнитогорске выясняют обстоятельства гибели девятимесячного мальчика, который, по предварительным данным, подавился колпачком от тюбика с лекарством, сообщают в региональном СУ СКР.

Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили утром 2 декабря. Сейчас сотрудники ведомства дожидаются результата судебно-медицинского исследования, чтобы принять решение о необходимости возбуждения уголовного дела. При первом осмотре признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти, на теле мальчика не обнаружили.